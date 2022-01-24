KKTC'de 'büyük koalisyon' kurulacak mı?

Pazar günü sandık başına giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yılların en düşük katılım oranıyla geçilen seçimlerin ardından olası koalisyon seçenekleri değerlendiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dün (23 Ocak) sandık başına gitti.

Katılımının yüzde 62 ile son yılların düşük oranında kaldığı erken genel seçimde iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oy sayısını arttırarak sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Henüz kesinleşmese de seçimde Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 39,54, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,04, Demokrat Parti (DP) yüzde 7, 41, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,38 ile yüzde 5’lik seçim barajını aşan partiler oldu.

KKTC’DE OY SAYIMI DEVAM EDİYOR

KKTC’de yayınlanan Kanal Sim televizyonuna konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik 23 ocak seçimlerinde sandıkların yüzde 94'ünün sisteme girildiğini açıkladı.

Covid 19 pandemi nedeniyle şartlarında bazı sandıklarda deneyimsiz personele görev vermek durumunda kaldıklarını söyleyen YSK Başkanı, kalan yüzde 6 oranındaki oyun sayılmakta olduğunu ifade etti.

UBP VEKİL SAYISINA İTİRAZ EDECEK

Gece 26 milletvekili kazanmış görünen Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili sayısının 24’e düştüğü görüldü.

Geri kalan milletvekillikleri ise CTP (18), DP (3), HP (3) ve YDP (2) olarak paylaşıldı.

50 sandalyeli KKTC Meclisi’nde hükümeti kurmak için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Ancak Kıbrıs Postası TV’nin canlı yayınına bağlanan UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu, "Avukatlarımızla görüştük, itiraz ediyoruz. Tabi ki sonuçlar doğru da olabilir ama tekrardan değerlendirilmesini istiyoruz. En son 25 milletvekili alıyorduk, şimdi 24’e düştük. Yüzde 50 oy alsanız bile birkaç parti barajı geçince en fazla 26-27 milletvekili alabiliyorsunuz" dedi.

"26 VEKİLLE SÜRÜNEN BİR HÜKÜMETİN NELER YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

BP Başkanı, koalisyon konusunda henüz net bir işaret vermedi.

"Şu ana kadar herhangi bir temas olmadı. Öncelikle Parti Meclisimizi önümüzdeki günlerde toplayacağız, ardından da CTP dahil tüm partilerle görüşeceğiz. Dün akşam Tufan (Erhurman) hocamız (CTP Genel Başkanı) da bizi aradı, Kudret (Özersay) hoca (HP Genel Başkanı) da aradı tebrik etti. Erhan (Arıklı) Bey (YDP Genel Başkanı) aramadı. Belki aramıştır ama telefonlar durmadı. Biz bu değerlendirmeleri yapacağız. 26 vekille sürünen bir hükümetin neler yaşadığını gördük. Nisap sorunu dahil pek çok sorun yaşanıyor. Bizim önceliğimiz güçlü bir hükümettir. Tüm siyasi partilere eşit yakınlıktayız. Seçilmiş 50 Milletvekili var. Hepsi de birbirinden değerlidir. Her partiyle görüşmelerimizi yapacağız, ortaya çıkan tablo bize yol haritasını ortaya koyacak.”

CTP LİDERİ ERHURMAN: ‘‘CTP İÇİN BAŞARI ELBETTE BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKMAK VE HÜKÜMETİ KURMAKTIR’’

Geçen seçimde 12 olan milletvekili sayısını 18’e çıkaran CTP artık parlamentoda daha güçlü.

CTP lideri Tufan Erhurman, dün seçim sonrasında şunları söyledi:

"Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da yüzde 50 veya daha fazlası olarak artırmış durumdayız ama CTP için başarı elbette birinci parti olarak çıkmak ve hükümeti kurmaktır. Dolayısıyla bundan sonrasında bu hedefi de ortaya koyarak ama vizyonumuz doğrultusunda, çünkü hep neyi söyledik seçim boyunca, biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlarız. Dolayısıyla elbette bir şey yapmak adına birinci parti çıkmak ve hükümet kurmak bizim için temel başarı kriteridir. Muhalefetimiz elbette politikalarımızla ortaya konulacak. Ama bu halka daha önce yapıldığı gibi yanlışlar yapılmaya devam edildiğinde de elbette çok sert bir muhalefet ortaya koyacağız. Umarım o yanlışlar yapılmaya devam edilmez.”

"UBP-CTP HÜKÜMETİ İHTİMALİNİ GÖREMİYORUZ"

Kıbrıs Postası’na konuk yazar olarak bir yazı gönderen Levent Özadam, Erhurman’ın açıklamalarından yola çıkarak ‘Büyük Koalisyon’ ihtimalinin mümkün olmadığı görüşünde.

"Dünkü sonuçlardan sonra ortak bir görüş var. Söyleyenlere göre ülkede istikrar için UBP ve CTP bir hükümet kursunmuş! Mantık elbette böyle diyor da öyle bir ihtimal göremiyoruz. Zaten Tufan hoca dün akşam yaptığı açıklamada ‘sert muhalefet’ diyerek hükümet olmak istemediğini söyledi. Zaten CTP ilk baştan tek başına geleceğini hiç söylemedi. Buna inançları yoktu. Haklı çıktılar. Ankara ile ilişkiler de başka mesele tabi ki. Ama şu da bir gerçek ki genel seçimlerde en başarılı parti olarak çıkmıştır. Şimdi mecliste çok daha fazla güçlüdür"

SEÇİM SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

KKTC medyasının sol kanat yayın organlarından Yeni Düzen gazetesinin genel yayın yönetmeni Cenk Mutluyakalı, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Bir seçim daha ‘ne oldu, ne bitti’ tam anlamadan tamamlandı. Yoksulluğa, yoksunluğa, sığlığa, sıradanlığa rağmen Ulusal Birlik Partisi oyunu artırdı. Kıbrıs’ın kuzeyi içine kapandıkça “yandaş ve soydaş” siyaseti diriliyor. O nedenle zaten bu çevreler ‘statüko’yu seviyor. Ne zaman yüzümüzü dünyaya dönsek UBP kaybediyor. Ne zaman içe kapansak semiriyor. Seçimin önemli bir kazananı Cumhuriyetçi Türk Partisi oldu, hem oylarını, hem de milletvekili sayısını ciddi anlamda artırdı. Memleket bir başına ilkel fetihçi zihinlere kalmadı. Sandıkta umudun adresi oldu."

"UBP-CTP HÜKÜMETİ OLMAZ. UBP-DP İTE KALKA YÜRÜYECEK YİNE"

Mutluyakalı sağın ve solun lider partilerinin "büyük koalisyon" kurmasının mümkün olmadığını savunuyor bugünkü yazısında.

Şöyle diyor Yeni Düzen Genel Yayın Yönetmeni:

"UBP-CTP hükümeti olmaz. UBP-DP ite kalka yürüyecek yine. Nereye giderse... İşin özü “can ezgisi” bir ulusal hükümet kurulacak demektir.

‘Sandıktan ne çıktı’ derseniz? Hem itaat çıktı, hem itiraz; hem yaranma çıktı, hem direniş... Hem hayal kırıklığı çıktı, hem umut… ‘Gelecek’ çıkmadı doğrusu. O gelecek, sandıktan değil sokaktan çıkacak çünkü"

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