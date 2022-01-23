KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları belli oldu

Erken seçime giden KKTC'de seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları belli oldu. İlk seçim sonuçlarına göre UBP sandıktan birinci parti olarak çıktı.

KKTC'de oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi. Ülkede sandıklarda sayım devam ederken resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu. Güncel sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) 50 vekilin buulnduğu parlemontado 24-26 arasında vekil sayısını garantiledi.

Bir önceki seçimde de sandıktan yüzde 35,6 oy ile birinci parti olarak çıkmış olan UBP, resmi olmayan ilk sonuçlar dikkate alındığında oyunu en az 2 puan arttırmış görünüyor.

UBD LİDERLİĞİNDE İKİ PARTİLİ KOALİSYON KURULMASI MUHTEMEL

İlk seçim sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Faiz Sucuoğlu liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin iki partili bir koalisyon hükümeti kurması kesin gibi.

2018 seçimlerinde yüzde 17'lik bir desteğe ulaşarak 9 milletvekili çıkaran Kudret Özersay liderliğindeki Halkın Partisi hem oy oranında (yüzde 17 idi, ilk sonuçlara göre yüzde 6-7 aralığında) hem de milletvekili sayısında (9 milletvekili 1 ya da 2 vekil çıkaracak) ciddi bir düşüş yaşadığı için UBP'nin koalisyon ortağının Demokrat Parti (DP) olması bekleniyor.

2018'de yüzde 7,8 ile 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 6-7 aralığında oy alıyor ve 2 ya da 3 milletvekili çıkarıyor.

CTP GÜÇLÜ ANA MUHALEFET OLACAK

İktidar partisi olarak girdiği 2018 seçimlerinde ciddi bir düşüş yaşayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise bugünkü seçimde oyunu en fazla arttıran parti oldu. Yüzde 21 olan oyunu yüzde 34'ün üzerine çıkartan CTP milletvekili sayısını da 14'ten 18 ya da 19'a yükseltecek gibi görünüyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de yüzde 5 civarındaki oyu ile 1 ya da 2 milletvkeili çıkarabiliyor.

Ancak seçimlere katılan diğer partiler Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Bağımsızlık Yolu, ilk sonuçlara göre yüzde 5 seçim barajını aşamadılar.

Ülkede 419 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.46

CTP %33.46

DP % 6.96, HP

% 6.79, YDP

% 5.66, TDP

% 4.56

Bağımsızlık Yolu

% 1.73

TKP % 1.38

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN SONUÇLARINA GÖRE SON TABLO

Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olarak yayınladığı 763 sandıktan 5 sandığın % 0.25'i yansıtan sonuçlarına göre;

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 504

UBP: 3.682 OY

CTP: 1.392 OY

DP: 524 OY

TKP: 267 OY

BY: 26 OY

YDP: 306 OY

HP: 111 OY

TDP: 108 OY

UBP: % 57.3

CTP: % 21.7

DP: % 8.1

KKTC'DE SEÇİME KATILIM ORANI DÜŞÜK KALDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.23 - Lefkoşa yüzde 60.07, Mağusa yüzde 54.40, Girne yüzde 52.20, Güzelyurt yüzde 58.30, İskele yüzde 62.24, Lefke yüzde 62.18.