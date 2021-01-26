KKTC'den flaş karar: Lefkoşa ve Girne tam kapanmaya gidiyor

Sağlık Bakanı Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini belirten Pilli, virüse karşı alınacak tedbir kararlarının detaylarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından gün içerisinde açıklanacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, dün yaptığı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 71'e yükseldiğini bildirmişti. Pilli, Covid-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetmişti.

Nüfusu yaklaşık 385 bin olan KKTC'de korona virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.