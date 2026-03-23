Kolombiya'da facia: 110'dan fazla askeri personeli taşıyan uçak düştü

Kolombiya'da 110'dan fazla askeri personeli taşıyan askeri kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 20 askerin kurtarıldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, askeri nakliye uçağının düşmesiyle sarsıldı. Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait olan ve içinde 110’dan fazla personelin bulunduğu bildirilen uçak, ülkenin güney kesiminde yere çakıldı.

Kolombiya Savunma Bakanlığı, C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının Peru sınırındaki Puerto Leguizamo'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü duyurdu. Kazada 20 askerin kurtarıldığı açıklandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, uçakta 110 askerin bulunduğu ve kazanın bir şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

