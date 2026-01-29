Kolombiya'da uçak kazası; kurtulan olmadı!

Kolombiya'da Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında olduğu 15 kişiyi taşıyan bir uçak yere çakıldı. Uçak kazasında kurtulan olmadı.

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu açıkladı. Quintero, uçaktaki 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini kaydederek, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini aktardı. DHA