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Kolomibya'da şiddetli deprem

Kolomibya'da şiddetli deprem
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kolombiya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. GFZ, depremin yerel saatle 8.08’de ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

 

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Etiketler güney amerika kolombiya deprem
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