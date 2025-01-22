Komşuda askeri uçak düştü
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İran'ın Hemedan eyaletinde askeri uçak düştü, 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, İran’ın Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinde askeri uçağın düştüğünü ve uçaktaki 2 pilot yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
Emrayi, kazanın nedeninin araştırıldığını ve gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağını belirtti.
DHA
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