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Komşuda askeri uçak düştü

Komşuda askeri uçak düştü
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İran'ın Hemedan eyaletinde askeri uçak düştü, 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, İran’ın Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinde askeri uçağın düştüğünü ve uçaktaki 2 pilot yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Emrayi, kazanın nedeninin araştırıldığını ve gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağını belirtti.

DHA

Etiketler İran askeri uçak pilot
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