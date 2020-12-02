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  3. 02 Aralık 2020 14:52

Komşu'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Yunanistan'da saat 13.54'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Komşu'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Yunanistan'da saat 13.54'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Meydana gelen deprem yerin 6.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

deprem , yunanistan
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