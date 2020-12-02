Komşu'da korkutan deprem

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Yunanistan'da saat 13.54'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 6.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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