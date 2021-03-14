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Komşuda korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 12.54’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler deprem komşu
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