Komşuda korkutan deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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