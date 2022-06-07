  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Komşuda zam protestoları: 7 kente daha sıçradı

Komşuda zam protestoları: 7 kente daha sıçradı

Komşuda zam protestoları: 7 kente daha sıçradı

İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı zam protestosu, diğer kentlere de yayıldı.

İran'da dün Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı hayat pahalılığı protestoları Ahvaz, İlam, Bender Abbas, İsfahan, Kerec ve Kerman kentlerine sıçradı. Maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayan yüzlerce emekli, zam oranının arttırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün de sokaklara döküldü.

 "HAKKIMIZI ALMADAN OTURMAYACAĞIZ"
Sosyal güvenlik kurumları önünde toplanan emekliler, hükümete tepki gösterdi. Gösterilerde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çalışma Bakanı Huccetullah Abdulmeliki hedef alınarak, "Verilen sözler boş, sofralarımız boş", "Hakkımızı almadan oturmayacağız", "Bugün yas günü, sahipsiz emekliler için yas günü" şeklinde sloganlar atıldı. İlam kentinde "soframız boş" sloganı atan göstericiler Sosyal Güvenlik Kurumu önüne boş yer sofrası kurdu.

"MAAŞ ZAMMI ADİL VE ENFLASYONLA UYUMLU OLMALI"
İran'da maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen emekliler zaman zaman ülke genelinde gösteriler düzenleyerek yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor. İran'ın Ahvaz Milletvekili Müçteba Yusufi emekli gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin emekli maaşlarına yaptığı zamda adil olmadığını belirterek, "Maaş zammı adil ve enflasyon ile uyumlu olmalı. İşçi ve devlet emeklisi arasında fark gözetilmemeli. Nasıl olur da devlet emeklilerine yüzde 10, işçi emeklilerine yüzde 57 zam yapılır?" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10 İLE YÜZDE 57 ARASINDA ZAM YAPILDI
İran'da Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte ülkede asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.

Etiketler iran komşu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ücretsiz aldığı koltuktan öyle bir şey çıktı ki... Hemen sahibine teslim etti
Yine sokak ortasında cinsel ilişki rezaletı
Çıplak halde alışveriş yapan kadın şoke etti
Son anket açıklandı; AK Parti bir ilki yaşıyor
Dolar 17 TL'ye, gram altın 1.000 TL'ye, Euro 18 TL'ye dayandı
Ebru Polat bu sefer arkadaşını ifşa etti!: Yatmak istedi...
Define avcıları asırlık ağacın gövdesini oydu
Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti
Tepki çeken görüntüler! Çöpe dökülen sebzeler için açıklama geldi
Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam