Kömür madeninde facia: Çok sayıda ölü var
Kazakistan'da bir kömür madeninde meydana gelen yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'ın Karağandı şehrinde bulunan madende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında en az 11 madencinin öldüğünü, yaralanan 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yangın sırasında 252 işçinin madende bulunduğu, 205 işçinin yüzeye çıkartıldığı açıklandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, madeni işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
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