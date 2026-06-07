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Kömür madeninde göçük faciası: 7 ölü

Kömür madeninde göçük faciası: 7 ölü
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Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyünde işletilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. 

Mesai saatleri sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanın çökmesi sonucu meydana gelen göçüğün ardından yetkililer alarma geçti. Kolombiya sivil savunma birimleri, çok sayıda özel maden arama kurtarma uzmanı ve acil tıbbi müdahale ekipleri hızla kaza mahalline sevk edildi. Zamana karşı yarışılan ve tam 24 saat kesintisiz devam eden zorlu tahliye operasyonunda, tonlarca kaya ve toprak kütlesinin altındaki 7 işçiye sağ ulaşılabilmesi için yoğun çaba sarf edildi. Ancak saatler süren operasyonun sonunda ekipler, mahsur kalan madencilerin cansız bedenlerine ulaştı.

Soruşturma Başlatıldı

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Angel; kurtarma ekiplerine, acil durum personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı ise kömür madenindeki kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

 

DHA

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Etiketler kolombiya kömür madeni Goçük
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