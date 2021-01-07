Kongre işgalcilerinin kimlikleri ortaya çıktı

Baskın olayı esnasında oldukça dikkat çeken vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. İşgalcinin adının Jake Angeli olduğu belirtildi.

Dikkat çekici giysileriyle kürsüyü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki Trump taraftarı, sık sık sağcı mitinglere katılmasıyla tanınıyor.

Angeli ile ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının bulunması.

QANON GRUBU ÜYESİ

QAnon, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor. Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.

Kongreyi basan Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.

Trump yanlısı Angeli, vikinglerinkine benzer giyinişiyle Kongre baskınının öne çıkan ismiydi.

Sosyal medyada bazı aşırı sağcılar, sosyal medyada Angeli’yi dünkü olayların lideri olarak lanse etmişti.

QAnon ile ilgili iddialar internet ortamında en çok konuşulan komplo teorilerinden olmayı sürdürüyor.

BBC'nin yaptığı bir araştırma, 2020 içerisinde QAnon'un komplo teorilerinin sosyal medyada 100 milyondan fazla yorum, paylaşım ve beğeni topladığını ortaya koydu.

FACEBOOK ÖNLEM ALMIŞTI

Facebook daha önce, QAnon ile bağlantılı 6 grup, 20 hesap ve 5 sayfayı sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı.

Sosyal medya devine göre QAnon grubu üyeleri, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile Kovid-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.