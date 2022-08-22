Konserde giydiği kıyafet yüzünden tutuklandı

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın Kigali kentinde konsere transparan bir kıyafetle katılan genç kadının tutuklanmasına karar verildi.

Ruanda'nın Kigali kentinde Fransız sanatçı Tayc'ın sahne aldığı konserde şeffaf siyah bir elbise giyen 24 yaşındaki Liliane Mugabekazi adlı kadın, adeta ülkeyi karıştırdı.

HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU

Kadının giydiği kıyafet nedeniyle polis ekiplerine şikayette bulunuldu. Kadının yerini tespit eden ekipler, kısa sürede Liliane'yi gözaltına aldı. Savcılık tarafından olayla hazırlanan iddianamede ise, "Konsere mahrem yerleri açık bir kıyafetle katıldı. Bu bizim ayıp diye nitelendirdiğimiz bir kıyafet" denildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığın verdiği kararın ardından Liliane Mugabekazi, hapishaneye gönderildi. Ayrıca savcılık, kadının 30 gün boyunca hapiste kalmasını talep etti. 12 gün boyunca cezaevinde kalan kadın, kefalet ödemesinin ardından 12 sonra serbest bırakıldı.