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  3. 02 Ocak 2018 09:20

Konserini iptal eden şarkıcıyı hedef tahtasına oturttular !

2018'in Haziran ayında vereceği İsrail konserini iptal eden Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, ABD ve İsrailleri çıldırttı.

Konserini iptal eden şarkıcıyı hedef tahtasına oturttular !
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Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, Filistinli aktivistlerin çağrısı sonucu İsrail’de vereceği konseri iptal etmişti.

Bu kararı nedeniyle hem ABD’de de hem de İsrail’de bazı çevrelerin eleştiri oklarını üzerine çeken sanatçı hakkında, Washington Post’ta tam sayfa ilan verildi.

ABD’nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach’ın verdiği ilanda, “Lorde ve Yeni Zelanda, İsrail’e saldırmak için Suriye’yi görmezden geliyor” denildi.

İlanda ayrıca sanatçının yaşına vurgu yapılarak, “21, yobazlık için çok erken bir yaş” ifadesi kullanıldı.

konser , abd , israil
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