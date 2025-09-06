Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti

Avustralya'da büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Long Reef Plajı’nda 57 yaşındaki sörfçü, büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Polis John Duncan, deneyimli sörfçünün birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü kaydetti. Yetkililer, olayın cumartesi günü yerel saatle 10.00’da, kıyıdan 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Parçalanan sörf tahtasının incelemeye alındığı ve köpek balığının türünün belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Nadir görülen bu ölümcül saldırının ardından bölgede sahiller kapatıldı. Hayatını kaybeden sörfçünün ismi ise henüz açıklanmadı.

DHA