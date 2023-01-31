Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı!

Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 8 yaşındaki Manni Alam isimli bir çocuk köpek balığı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

Avustralya Büyük Set Resifi'de bulunan Lady Musgrave adasının yakınlarında 8 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle birlikte balık avına çıktığı sırada beklemediği bir anda köpek balığıyla karşılaştı. Babasına yakaladığı balığı göstermek için dalışını bitiren ve teknenin merdivenlerinden çıkan Alam, aile dostları Moe Alsayed tarafından cep telefonuyla kaydediliyordu. Büyük bir heyecanla tuttuğu balığı göstermek istediği sırada ise denizden bir anda fırlayan köpek balığının saldırısına uğradı.

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Aile dosty Moe Alsayed 9 News’e yaptığı açıklamada, “Bu bir şoktu. Bana yakaladığı balığı göstermek istiyordu. Ben onu çekerken bir köpekbalığı saldırdı” dedi.

Küçük çocuğun sağlığının iyi olduğu belirtildi. Çocuğa saldıran köpek balığının hızla uzaklaştığı söylenirken Alam, “Köpek balığı çok bilinen bir durum. Ondan asla korkmuyorum. Balık tutmaya devam edeceğim. Denizde olmayı seviyorum” diye konuştu.