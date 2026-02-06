  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı!

Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı!

Güncelleme:

ABD’nin Los Angeles şehrinde seyreden bir binek aracın bisikletle çarpıştıktan sonra markete dalması sonucu en az 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD’nin California eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Los Angeles İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre; şehrin Westwood semtinde seyreden bir binek aracın sürücüsü, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki bir bisiklet ile çarpıştı.

Yerel saat ile 12:11 sıralarında gerçekleşen kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, "99 Ranch" isimli marketin fırın bölümüne daldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bazıları aracın altında kalan 3 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

2’si ağır 4 yaralının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve bisiklet sürücüsünün ise sağlık kontrolü için hastaneye götürülme talebini kabul etmediği bildirildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kaza ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Kalbim, kurbanlar, aileleri ve Westwood'daki 99 Ranch Market'te meydana gelen ölümcül kazadan etkilenen herkesle birlikte" açıklamasında bulundu. Kazanın California Üniversitesi Los Angeles Kampüsü yakınlarında meydana geldiğini hatırlatan Bass, ölen veya yaralananların hiçbirinin üniversite öğrencisi olmadığını da sözlerine ekledi.
Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu
Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu
Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu: Elif'in ölüm nedeni belli oldu
Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu: Elif'in ölüm nedeni belli oldu
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan Icardi için çok ağır suçlama!
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan Icardi için çok ağır suçlama!
Alemin Kralı'nın Ayben'in hayatının en zor anı: Babasını kaybettiği gün ameliyat olmuş!
Alemin Kralı'nın Ayben'in hayatının en zor anı: Babasını kaybettiği gün ameliyat olmuş!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor
Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor
Etiketler kaza abd Amerika market otomobil sürücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı! Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı! Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi 2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı 2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu