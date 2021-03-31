  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Korkunç olay! Genç hemşireye tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü!

Korkunç olay! Genç hemşireye tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü!

Rusya'da 30 yaşındaki evli bir doktor, 21 yaşındaki hemşireye tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

Rusya'nın Kursk Devlet Üniversitesi hastanesinde çalışan doktor Andrey Suragin (30), doktorların katıldığı alkollü bir partiden sonra hastaneye aşırı şekilde sarhoş olarak geldi. Evli olan Andrey, hastane asansöründe daha önce birkaç kez ilişki teklifini geri çeviren 21 yaşındaki hemşire Irina Zhuk'a tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor Andrey, olay anında aşırı sarhoş olduğu ve olay ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Hayatını kaybeden Irina'nın bir yakını, doktorun sürekli Irina'yı taciz ettiğini söyledi. Polis, doktorun tecavüz sırasında şiddet uyguladığı, hemşirenin kaburgalarında kırık meydana geldiğini ve doktorun genç kadını elleri ile boynunu sıkarak öldürdüğünü söyledi. Hemşire Pazartesi günü toprağa verilecek.

Etiketler Irina Zhuk hemşire tecavüz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Mucize'' denilen aşıda korkunç yan etki! Pancara döndü!
İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler
İzmir’de hırsızlar hasarlı evlere dadandı
Belediye başkanı başhekimi ayağına çağırıp aşı yaptırdı
HDP'ye kapatma davasında sürpriz gelişme!
Meteoroloji uzmanından buz gibi Mart ayı için ''sıra dışı'' uyarı!
Bakan'ın oğlunun çakarlı trafik sefası kamerada
Sunucu Aslı Turanlı ''Metres''i affetmedi!
Türkan Şoray da estetik modasına uydu
İşte koronavirüse karşı geliştirilen sprey aşıyla ilgili detaylar