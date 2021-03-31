Korkunç olay! Genç hemşireye tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü!

Rusya'da 30 yaşındaki evli bir doktor, 21 yaşındaki hemşireye tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

Rusya'nın Kursk Devlet Üniversitesi hastanesinde çalışan doktor Andrey Suragin (30), doktorların katıldığı alkollü bir partiden sonra hastaneye aşırı şekilde sarhoş olarak geldi. Evli olan Andrey, hastane asansöründe daha önce birkaç kez ilişki teklifini geri çeviren 21 yaşındaki hemşire Irina Zhuk'a tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.



Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor Andrey, olay anında aşırı sarhoş olduğu ve olay ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Hayatını kaybeden Irina'nın bir yakını, doktorun sürekli Irina'yı taciz ettiğini söyledi. Polis, doktorun tecavüz sırasında şiddet uyguladığı, hemşirenin kaburgalarında kırık meydana geldiğini ve doktorun genç kadını elleri ile boynunu sıkarak öldürdüğünü söyledi. Hemşire Pazartesi günü toprağa verilecek.