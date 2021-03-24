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Korkutan açıklama: Çift mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Maharaştra eyaletinde çift mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Maharaştra eyaletinde yeni bir corona virüsü mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu'nun (INSACOG) sürdürdüğü araştırmalar sonucu “çift mutasyon türü” tespit ettiğini açıkladı. INSACOG açıklamasında çift mutasyonlu virüs türünün, aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon virüs olarak tanımladı.

Bakanlık, çift mutasyonlu virüs türünün Maharaştra eyaletinin yanı sıra farklı eyaletlerinde görülüp görülmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Salgından en fazla etkilenen eyalet Maharaştra olurken ülke genelinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da mutasyonlarının görüldüğü daha önce doğrulanmıştı.

VAKALAR ARTIŞTA

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 47 bin 264 yeni corona virüsü vakası görülmesiyle toplam corona  vaka sayısının 11 milyon 734 bin 58'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkedeki corona virüsünden kaynaklanan can kaybı ise 160 bin 477 olarak kaydedildi. Resmi kaynaklara göre Hindistan, en fazla vakanın görüldüğü ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Etiketler korona hindistan çift mutasyon
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