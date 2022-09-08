Korkutan görüntüler: Onlarca timsah kıyıya çıktı

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen timsahların kıyıya çıktı görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu.

Brezilya'da karaya çıkan onlarca timsah bölge halkında panik yarattı. Sosyal medyada viral olan görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

BİNLERCE YORUM ALDI

Pantanal bölgesinde bulunan gölde, onlarca timsahın belirdiği anların görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve binlerce yorum aldı.

MERAK BÜYÜYOR

Görüntülere ilişkin herhangi bir açıklamaya ulaşılamazken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumun bir doğa olayı olabileceğini belirtti. Benzer bir durumun daha önce de yaşandığı iddia edilirken, olayla ilgili merakın gitgide büyüdüğü görülüyor.