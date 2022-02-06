Korkutan savaş senaryosu: ''50 bin kişi ölebilir''

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri olası Rusya-Ukrayna savaşında 50 bin kişinin ölebileceğini ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.