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Korkutan savaş senaryosu: ''50 bin kişi ölebilir''

Korkutan savaş senaryosu: ''50 bin kişi ölebilir''

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri olası Rusya-Ukrayna savaşında 50 bin kişinin ölebileceğini ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.

Etiketler abd rusya ukrayna savaş
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