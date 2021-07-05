Korona virüs yalanına hapis cezası

Hong Kong'ta korona virüsün Beta varyantını taşıdıkları halde yalan beyanda bulunan 2 kişiye hapis cezası verildi.

AsiaOne sitesinin haberine göre, Hong Kong’da mutasyona uğramış Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki Kovid-19 hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Kowloon Şehir Mahkemesinde geçen ay yetkililere yanlış bilgi verdiğini kabul eden 30 yaşındaki Syed Mohamed Rizvi ve 31 yaşındaki Victoria Marie Alcaide Guadiz yargılandı.

Altı farklı suçu işlediği tespit edilen Rizvi üç ay hapis cezasına çarptırılırken tek suçtan hüküm giyen Guadiz'e 20 günlük hapis cezası verildi ancak gözaltında kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Yargıç Ada Yim Shun Yee, "enfekte olanları cezalandırmak" değil, topluma açık bir mesaj vermek amacı taşıdıklarını ifade etti.

Son 24 saatte 1 yeni vakanın görüldüğü Hong Kong'da pandeminin başından beri virüs yaklaşık 12 bin kişiye bulaştı.



Yayınlanan resmi rakamlara göre, koronavirüs Hong Kong'da 211 kişinin hayatına mal oldu.