Korona virüsü sonrası yeni kabus!

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, düzenlediği basın toplantısında Doğu Afrika'daki endişe verici çekirge istilasına dikkati çekti.

Lowcock, Kenya'da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını belirterek, 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

Çekirge istilasına karşı acil önlem alınmazsa Doğu Afrika ülkelerinin ''felakete'' sürükleneceği ve ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalacağını aktaran Lowcock, çöl çekirgeleriyle mücadele planı için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lowcock, çekirgelerin sayısının artması ve hızla yayılmalarında iklim değişikliğin de etkili olduğunu ifade etti.

ÇEKİRGE VEBASI UYARISI



BM Gıda Tarım Örgütü ise tüm bölgenin çekirge istilasından etkilenmesi ve bir yıl içinde durumun kontrol altına alınamaması durumunda 'çekirge vebası' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Afrika’da yayılmayı sürdüren çöl çekirgeleri Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, gıda güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.