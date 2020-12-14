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  3. 14 Aralık 2020 10:32

''Koronalayım'' diyerek polisin yüzüne tükürdü, cezayı yedi!

ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs hastası olduğunu iddia eden bir kişi 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

''Koronalayım'' diyerek polisin yüzüne tükürdü, cezayı yedi!
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ABD’nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart’ta corona virüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield’e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı.

Polisin corona virüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield’in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

''NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM''

Suçunu kabul eden Stubblefield, “Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

DHA

polis , abd , koronavirüs
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