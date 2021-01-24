Koronavirüs aşısı olduktan saatler sonra öldü

ABD’de Aralık sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi, aşı uygulandıktan saatler sonra hayatını kaybettiği açıklandı. İsmi açıklanmayan kişinin, Perşembe günü Kaliforniya eyaletinin Placer bölgesinde yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Placer County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edildi. Placer County Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, “Kişiye, 21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşı, Placer County Halk Sağlığı tarafından uygulanmadı” denildi. Söz konusu kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı belirtildi.

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