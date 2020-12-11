Koronavirüs aşısında büyük hata!

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen corona virüsü aşısında kritik bir gelişme yaşandı.

Denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu belirtilen aşının devam eden testlerinde bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi.

51 MİLYON DOZ ALACAKLARDI

Corona virüsü aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.

Bunun üzerine Avustralya hükümeti, daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı.

GÜVEN EKSİKLİĞİ YARATTI

Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, “Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden oldu” dedi.