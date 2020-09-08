Koronavirüs bitmeden yeni bir salgın iddiası!

Bloomberg’in aktardığına göre, Birleşmiş Milletler’in tahminine göre, dünya genelinde 130 milyondan fazla insan bu yılın sonuna kadar açlıkla karşı karşıya kalacak, ama aynı zamanda gelişmiş ülkelerde en büyük tehdidi obezite oluşturuyor.

Koronavirüs salgını sırasında, dünyanın dört bir yanında gelirden mahrum bırakılan insanların tasarruf etme ihtiyacından başta fast food olmak üzere zararlı yiyeceğe yöneldiği ifade edildi.

Şimdiden aşırı kilolu insan sayısının, aç insan sayısından kat kat fazla olduğu belirtilirken bunun özellikle gelişmiş ülkelerde bariz bir şekilde fark edildiği kaydedildi.

İNGİLİZLERİN ÜÇTE İKİSİ FAZLA KİLOLU VEYA OBEZ

Halihazırda İngilizlerin üçte ikisinin fazla kilo veya obezite olduğu aktarıldığı haberde, İngilitere’de her 7 ölümden birinin sağlıksız beslenmeden kaynaklandığı, bu yüzden tıbbi harcamaların sürekli arttığı vurgulandı.

Fazla kilolu kişilerin diyabete, kardiyovasküler ve kansere daha yatkın olduğu hatırlatılırken Birleşmiş Milletler’in değerlendirmelerine göre, halihazırda dünya genelinde 3 milyar kişinin sağlıklı beslenmeye yetecek parası yok. Bu durumun fazla kilo için ön koşullar yaratırken, bunun da yeni pandemi ile karşılaştırılabileceği kaydedildi.

Haberde, acil tedbirlerin alınmaması durumunda, fazla kilo ve buna bağlı sağlık sorunlarından dolayı önümüzdeki 10 yılda küresel sağlık harcamaları yıllık ortalama 1.3 trilyon dolar artıracak.