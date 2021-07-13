Koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: Ölü sayısı 92'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Irak'ın Nasıriye kentinde bir hastanenin Kovid bölümünde oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangında 92 hasta hayatını kaybetti.

El Hüseyin hastanesindeki yangın, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınabildi.

Yangında çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yangının ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi bakanlarıyla acil toplantı yaptı ve Nasıriye'de görev yapan sağlık ve sivil savunma müdürlerinin görevden alınması emrini verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada yangın çıkan hastanenin müdürünün görevden alınacağı ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı da belirtildi.

Reuters, hastane önünde toplanan öfkeli hasta yakınlarının polisle çatıştığını ve iki polis aracının ateşe verildiğini aktardı.

Sağlık yetkilileri hastanedeki Kovid bölümünün 3 ay önce inşa edildiğini ve 70 yatak kapasiteli olduğunu, yangın başladığı sıradaysa yataklardan 63'ünün dolu olduğunu bildirdi.

Nisan ayında da başkent Bağdat'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıkmış, en az 82 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmiş, Sağlık Bakanı Hasan el-Tamimi de istifa etmişti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Irak'ta şu ana kadar yaklaşık 1,4 milyon koronavirüs vakası tespit edildi, 17 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre de yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 1 milyon kişi tek doz Kovid aşısı oldu.

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ, KOVİD-19 HASTANESİNDE ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN ACİL TOPLANTI DÜZENLEDİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangını görüşmek için acil bir toplantı düzenledi.

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerin de katıldığı acil bir toplantı düzenlendiği ve bazı kararların alındığı belirtildi.

Zikar Valisi Ahmed Ğani El-Hafaci de toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yangının nedenlerini araştırmak için üst düzey bir komitenin oluşturması ve nihai raporun 48 saat içinde sunularak, kamuoyuna duyurulması kararı alındığını belirtti.

Hafaci, toplantıda ayrıca, yangında hayatını kaybedenler için Zikar vilayetinde yas ilan edilmesine ve resmi çalışma saatlerinin salı gününden itibaren 3 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.