Koronavirüs hayatını değiştirdi: Hastalığı atlattıktan sonra...

Kainat Güzeli eski yarışmacısı Olivia Molly Rogers, 175 bin sosyal medya takipçisine koronavirüsün kendisinde yarattığı ilginç yan etkiyi paylaştı.

Kainat Güzeli eski yarışmacısı Olivia Molly Rogers,koronavirüsü atlattıktan sonra bedeninde meydana gelen değişikliklerden söz etti. Avustralyalı model sürekli olarak geğirdiğini ve buna bir türlü engel olmadığını ifade etti. İnternetten koronavirüs semptomlarını araştırdığını dile getiren Rogers, bu duruma virüsün neden olduğunu öğrendiğinde rahatladığını söyleyerek şaka yaptı. Sosyal medyada olağandışı yan etkilere yönelik olarak araştırma yaptığını dile getiren Rogers, takipçilerine benzer bir durumu yaşayıp yaşamadığını sordu.



SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Sosyal medya hesabından yaşadığı duruma dair bilgilendirme yapan Rogers, “En koronavirüs semptomuna sahip olabilirim. Geğirme hissime engel olamıyorum. İnternetten duruma dair araştırma yaptım ve koronavirüsün gastrointestinal semptomlarının bir parçası olduğunu öğrendim. Ancak bu semptom yaygın olarak gözükmüyormuş. Başka kimsede var mı? Merak ediyorum” dedi. Geğirme hissinin yanında Rogers, bir diğer ilginç semptomunun ise gözlerindeki kaşınma olduğunu dile getirdi.

Rogers’ın paylaşımına bir takipçisi ise benzer bir durum yaşadığını söyleyerek destek verdi. Rogers’ın takipçisi sürekli olarak gaz çıkartma problemiyle boğuştuğunu söyledi.