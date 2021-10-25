Koronavirüs ilacında flaş gelişme

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç üreticisi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs ilacının inceleme sürecinin başladığını duyurdu.

ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, bir süredir üzerinde çalıştığı Koronavirüs ilacı için beklenen adımı atıldı.

AFP'de yer alan Son Dakika haberine göre, Avrupa Birliği ilaç gözlemcisi EMA söz konusu ilacın incelenme sürecine start verdi.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamada 'EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), yetişkinlerde Covid-19 tedavisi için söz konusu ilacın incelemesine başladı' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ön sonuçların ilacın Kovid-19'un vücutta çoğalma yeteneğini azalttığı ve bu sayede ilacın hastaneye yatış ve ölümleri azaltabileceğinin altını çizildi. Ancak kurum kesin hükmünü incelemenin ardından açıklayacak.

Şirket geçtiğimiz haftalarda acil kullanım onayı almak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurmuştu.

AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.