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Koronavirüs ilacında flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Koronavirüs ilacında flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Koronavirüse karşı ilaç geliştiren ABD'li ilaç üreticisi Merck, ilacın acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu.

ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, bir süredir üzerinde çalıştığı Koronavirüs ilacı için beklenen adımı attı.

AFP'de yer alan Son Dakika haberine göre, şirket molnupiravir adlı ilacı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu.

FDA'dan acil kullanım onayı isteyen firma benzer teklifleri diğer ülkelerdeki kurumlara da sunmaya hazırlandığını duyurdu.

AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunşa mücadele ediyor.

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Merck,biyoterapi firması Ridgeback ile geliştirdiği anti viral ilaçlardan biri Kovid-19 tedavisi için, diğeri ise önleyici olmak üzere tasarlandı.

Etiketler koronavirüs ilacı fda abd gıda ve ilaç idaresi
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