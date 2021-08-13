Koronavirüs kavgası büyüyor: Çin'den DSÖ'ye ret!

İlk koronavirüs vakasının Vuhan'daki Viroloji laboratuvarından çıkmış olabileceğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin'den tepki geldi.

Neredeyse 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün nerede ve nasıl çıktığına dair hala elimizde kesin bir bilgi yok. Salgının başından beri gündemden düşmeyen Vuhan'daki Viroloji laboratuvarı yeni bir rapor ile yeniden tartışmaların odağında.

DSÖ, virüs ile Vuhan'daki labarotuar arasında bir bağ bulamadığını söylese de bu iddialar bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişinin açıklamaları ile bir kez daha gündeme geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, DSÖ'de görev alan Dr. Ben Embarek virüsün Vuhan'daki laboratuvarda yarasalarla çalışan bir bilim insanına veya laboratuvar çalışanına bulaşmış olabileceğini söyledi.

Embarek, 'sıfırıncı hasta'nın yani koronavirüs ile ilk enfekte olan kişinin bir laboratuvar çalışanı olmasının hayli mümkün olduğunun altını çizdi. 'Sahada numune alarak enfekte olan bir çalışan oldukça olası bir hipotez' diyen Dr Ben Embarek, ekibin buna dair doğrudan bir kanıt bulamadığını belirtti. Ancak bununla birlikte gözler bir kez daha Vuhan'daki laboratuvara çevrilmiş oldu.

DSÖ, KOVİD-19'UN KÖKENİNE İLİŞKİN YENİ ARAŞTIRMA EKİBİ KURDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip (heyet) oluşturdu.

Embarek'in bu açıklamalarının ardından DSÖ yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip (heyet) oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Embarek'in açıklamalarına değinilmedi.

Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.

"KOVİD-19'UN KÖKENİNİ BİLMEK HAYATİ"

DSÖ'nün tüm hükümetleri Kovid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedildi. Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Kovid-19 salgınının nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

DSÖ-ÇİN RAPORU

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

ÇİN'DEN JET YANIT: YENİ ARAŞTIRMAYI REDDEDİYORUZ!

DSÖ'nün yeni araştırma ekibi yollamak istediklerini açıklamasının hemen ardından Çin'den jet yanıt geldi. Çin DSÖ'nün araştırma ekibi yollama isteğini ve kurulan ekibi anında reddetti. Çin'in ret gerekçesi bu araştırma taleplerinin 'bilimsel' olmaktan uzak ve tamamen 'siyasi' talepler olması ve yine politik baskıyla gündeme getirilmesi oldu.

Salgının başından beri gündemden düşmeyen 'Vuhan Laboratuvar' teorisi sürekli tekrar gündeme geldikçe Pekin üzerinde biriken baskı da artıyor. 4 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan salgının başlangıcının Çin'in Vuhan şehri olduğu, ilk hastanın da bu laboratuvar da çalışan bilim insanlarından birisi olduğu söylentileri artık sadece komplo teorisyenleri tarafından değil DSÖ ve diğer yetkili kurumlar tarafından da dillendiriliyor.

2021 yılının Ocak ayında Çin'e ilk giden DSÖ araştırma ekibi Çinli bilim insanlarıyla ortak bir araştırma yürütmüş ancak bu ilk denemeden sonuç alınamadı. Çin ise bu ilk araştırma raporunun yeterli olduğunu ve virüsün Vuhan'dan yayılmadığını söyledi. Çin aynı zamanda baştan beri kendisine yöneltilen suçlamaları ve araştırma taleplerini politik kaynaklı olmakla itham ediyor.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu yaptığı açıklamada 'Politik takibi ve hazırlanan ilk raporun terk edilmesini onaylamıyoruz.' açıklamasını yaparak ülkesinin konuyla ilgili tavrını açıkça ortaya koydu.

DSÖ'nün hazırladığı ilk rapor virüsün Vuhan'daki yarasalardan insanlara aracı bir hayvan tarafından taşındığını ortaya koymuş ve 'laboratuvar sızıntısı' teorisinin büyük oranda 'olasılık dışı' olduğunu kabul etmişti.

Ma Zhaoxu, yeni araştırma isteğini ve hazırlanan ekibi de reddediyor. Ma Zhaoxu'ya göre ilk rapor hem uluslararası kamuoyu hem de bilim dünyası tarafından kabul gördü ve yeni bir araştırma da ancak bu rapor sonuçları kaynak alınarak yapılabilir.