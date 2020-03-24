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  3. 24 Mart 2020 09:53

Koronavirüs salgınında ölü sayısı hızla artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü, vaka sayısı 382 bini aştı.

Koronavirüs salgınında ölü sayısı hızla artıyor
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

AA

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