Koronavirüs salgınında vaka sayısı 16 milyon 500 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 448 bin 773’e ulaştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldmeter" adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 653 bin 47 oldu. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 10 milyon 77 bini geçti. Dünya genelinde hala 6 milyon 380 bine yakın aktif vaka bulunuyor.

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de 4 milyon 373 bin vaka tespit edilirken, Brezilya'da 2 milyon 420 bin ve Hindistan'da 1 milyon 440 bin vaka görüldü. Türkiye, 226 bin 100 vaka ile dünya genelinde en çok vaka görülen 17'inci ülke oldu.