Koronavirüs tedavisi görüyordu! Dünyaca ünlü sunucu hayatını kaybetti

Efsane sunucu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti.

King'in hayatını kaybettiği sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

King üç haftadır hastanede corona virüs tedavisi görüyordu.

Geçen yıl felç geçirip ölümden dönen efsane sunucu, iki çocuğunun arka arkaya kaybetmiş ve çocuklarının ölümünün ardından duygularını kaleme aldığı açıklamasında, "Hiçbir ebeveyn çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

LARRY KING KİMDİR?

1985 yılından beri CNN'de yayınlanan 'Larry King Live' adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu ve ünlü ile gerçekleştirdiği röportajlarıyla 'ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu' olarak kabul edilmektedir.