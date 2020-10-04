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  3. 04 Ekim 2020 17:53

Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastaneden ayrılmak istedi ama...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, koronavirüse yakalanan ve hastanede kalan Donald Trump'ın kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastaneden ayrılmak istedi ama...
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, "ABD Başkanı kendini çok iyi hissediyor. Beyaz Saray'a dönmek istiyor, ancak tedbir amacıyla hastanede biraz daha kalacak" dedi.

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