Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastaneden ayrılmak istedi ama...

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, "ABD Başkanı kendini çok iyi hissediyor. Beyaz Saray'a dönmek istiyor, ancak tedbir amacıyla hastanede biraz daha kalacak" dedi.
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