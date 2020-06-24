  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 24 Haziran 2020 16:01

Koronavirüs vakaları arttı, alkol satış yasaklandı!

Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı'nda, koronavirüs vakalarında yaşanan büyük artış sonrası alkol satışlarının iki ay boyunca yasaklandığı bildirildi.

Koronavirüs vakaları arttı, alkol satış yasaklandı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Esvatini Başbakanı Ambrose Mandvulo Dlamini, Twitter'den yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla içki satışının iki ay boyunca durdurulduğunu bildirdi.

Son iki hafta içinde talihsiz şekilde pozitif yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında artış görüldüğünü belirten Başbakan Dlamini, alkolün virüsün yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu savundu.

Dlamini, daha önce hafifletilen tedbirleri gözden geçirmek zorunda kalacaklarını kaydetti.

ESVATİNİ'DE ŞİMDİYE KADAR 674 VAKA GÖRÜLDÜ
Kıtada en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika'nın komşusu olan Esvatini'de şimdiye kadar 674 vaka ve 7 ölüm görüldü.

 
Güney Afrika'da da daha önce benzer bir uygulamaya gidilmiş, alkollü içecek satışı 9 hafta boyunca durdurulmuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
alkol , vaka , korona , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM