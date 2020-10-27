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  3. 27 Ekim 2020 17:43

Koronavirüs yüzünden ten rengi değişen doktor normale döndü

Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndü. Ten rengi değişen ve 4 ay tedavi gören Ürolog Hu Weifeng ise hayatını kaybetmişti.

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Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde ten rengi değişen doktor Yi Fan’ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. 

Salgının başladığı Wuhan kentinde 18 Ocak'ta corona virüse (Covid-19) yakalanan ve iki aylık tedavinin ardından corona virüsü yenen Doktor Yi Fan’ın, virüsün karaciğerde hasar oluşturması sonrası değişen ten renginin normal rengine döndüğü belirtildi.

HAYATINI KURTARAN KİŞİYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Fan, corona virüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen’in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu.

DİĞER DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ten rengi değişen ve 4 ay boyunca Covid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Ürolog Hu Weifeng'ın ise Haziran ayında hayatını kaybetmişti.

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