Koronavirüse karşı 14 farklı aşı geliştirdiler!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi temsilcilerinin NBC televizyonuna aktardığı bilgiye göre ‘Süpersonik Hız Operasyonu’ programı kapsamında yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı 14 aşı geliştiriliyor.

Sputnik’in NBC’den aktardığı habere göre söz konusu aşılar, 90’ın üzerinde farklı numune arasında seçildi. Önümüzdeki iki hafta içinde aşılar ek testlerden geçirilecek. Beyaz Saray yetkilileri, yapılacak testlerin sonucuna göre 6 ila 8 arasında aşı kalacağını tahmin ediyor.

Önümüzdeki ocağa kadar en az bir aşının kullanılabilecek hale gelmesi bekleniyor

Seçilen 14 numuneden herhangi birinin nihai testlerinin başarılı olacağından emin olmadıklarını kaydeden yetkililer, buna rağmen Beyaz Saray’ın önümüzdeki ocak ayına kadar en azından bir aşının kullanılabilecek hale gelmesini umduğunu vurguladı.

Yetkililerin değindiği diğer olası bir sorun ise 300 milyondan fazla Amerikalıya yetecek kadar aşı miktarını hızlı bir şekilde üretme gerekliliği.

John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan son güncellemelere göre ABD’deki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1 milyonu aştı, ölü sayısı ise 66 bin kişiyi geçti.