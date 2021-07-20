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Koronavirüse karşı ''antikor kokteyli'' ilacına onay

Koronavirüse karşı ''antikor kokteyli'' ilacına onay

Japonya'da koronavirüse karşı geliştirilen ve "antikor kokteyli" olarak adlandırılan ilaç Sağlık Bakanlığı Covid-19 Danışman Heyeti tarafından onaylandı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı Covid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

 Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Covid-19 Danışman Heyeti, Moderna'nın Covid-19 aşısının ülke genelinde 12 yaş ve üzerindekilere vurulabilmesine izin verdi.

Aşı için bakanlık resmi onayının bu ay içinde verilmesi bekleniyor. Böylelikle hükümetin ulusal aşılama programı kapsamında aşının ücretsiz şekilde uygulanabilmesine izin verilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Covid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindekilere uygulanması için resmi onay mayıs ayında verilmişti.

VİRÜSE KARŞI 4. İLAÇ DA YOLDA

Öte yandan danışman heyet, Covid-19'a karşı "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin bileşiminden oluşan antikor kokteylini de onayladı.

Kokteyl, resmi onay sağlanması halinde "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Covid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

 Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

 

 

Etiketler ilaç koronavirüs antikor antikor kokteyli kokteyl
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