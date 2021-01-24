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  3. 24 Ocak 2021 22:58

''Koronavirüslü hastalarla temaslısınız'' mesajı paniğe yol açtı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye mesaj yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderilince halkın panik olmasına neden oldu.

''Koronavirüslü hastalarla temaslısınız'' mesajı paniğe yol açtı!
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak korona virüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.  İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi. 

RUM KESİMİNDE SON DURUM

Güney Kıbrıs’ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, korona virüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

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