Koronavirüste can kaybı 1 milyona dayandı!

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 485 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 534’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 147 bin 794 vaka bulunuyor.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 691 bin 575’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi.