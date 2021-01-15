Koronavirüste en fazla ölüm hangi ülkede?

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısında artış yaşanıyor. Her gün binlerce yeni vakanın bildirildiği Avrupa ülkelerinde ölüm oranlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ülkeler ABD, Brezilya ve Hindistan olurken, en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler ise Belçika, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

En fazla ölüm oranı Belçika'da

Dünya genelinde ölüm oranın en yüksek olduğu ülke Belçika olarak kaydedildi. Ülkede 100 bin kişiye 175 bin 11 ölüm kaydediliyor. Belçika'da toplam can kaybı sayısı ise 20 bini geçti. Belçika'nın ardından yer alan Slovenya'da ölüm oranı 100 bin kişi için 154 bin 81 iken ülkede 3 bin 93 kişi Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Üçüncü sırada Birleşik Krallık var. Ölüm oranının 100 bin kişi için 128 bin 67 olduğu ülkede, 86 bin 163 kişi Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.



Salgının başlangıç olduğu dönemde Avrupa'da merkez üssü olan İtalya'da da ölüm oranları son derece yüksek. İtalya'da ölüm oranı 100 bin kişi için 128 bin 45 iken ülkede 80 bin 848 kişi Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın karşısında, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler aşıları en kısa sürede almak ve sunmak için yoğun çaba gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluğe'ye göre, dünya çapında uygulanan aşıların yüzde 95'i sadece 10 ülkede bulunuyor.