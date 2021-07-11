Koronavirüste endişelendiren gelişme: 10 ay sonra ilk kez yaşandı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlere rağmen insanlar ölmeye devam ederken Avusturalya'dan korkutan bir haber geldi.

Avustralya basının, Yeni Güney Galler eyaletinde görevli sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin başkenti Sydney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarındaki bir kadına, buradaki birinden Kovid-19 bulaştı.

Yetkililer, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadının dün tedavi gördüğü hastanede virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

10 AYLIK SÜRENİN ARDINDAN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yeni Güney Galler'de 10 ayın ardından ilk kez birinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan yetkililer, eyalette halihazırda 52 kişinin virüs tedavisi gördüğünü kaydetti.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, yaptığı basın açıklamasında, günlük Kovid-19 vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

"İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"

Berejiklian, salgınla ilgili durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğine dikkati çekti.

Akraba ve arkadaş ziyaretleriyle hastalığın yayıldığını söyleyen Berejiklian, eyalet sakinlerinden evlerinden ayrılmamalarını istedi.

"AİLELER ARASINDAKİ YAKIN BAĞLAR, HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI"

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, Sydney'in güneybatısında Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

Chant, bu artışa aynı evde yaşayanların yakın etkileşimde olmasının neden olduğunu dile getirdi.

Çalışma hayatının büyük bir kısmını Sydney'in güneybatısında geçirdiğini söyleyen Chant, ailenin güçlü yönlerine değer verdiğini vurguladı.

"AİLE BAĞLARI HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI"

Chant, ancak bu sefer aileler arasındaki bu yakın bağların halk sağlığı açısından oldukça zararlı olduğunun altını çizdi.

SYDNEY'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Sydney'de Kovid-19'un Delta varyantının artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yeni Güney Galler'de toplamda 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da salgının başından bu yana 31 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, 911 kişi hayatını kaybetti.