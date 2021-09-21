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Koronavirüste korkulan oldu!

Koronavirüste korkulan oldu!

Çin'de başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölüm sayısı ABD'de 1918-1919 yılları arasında baş gösteren İspanyol gribinden daha öldürücü hale geldi.

Corona virüsü, ABD’de İspanyol gribinden çok daha fazla can aldı… Çin’de 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir pandemi halini alan corona virüsünün ABD’de 675.000’den fazla insanın ölmesine sebep olduğu açıklandı.

Yaklaşık 100 yıl önce ABD’nin nüfusunun şu ankinin üçte biri olduğunu ve İspanyol gribinin yarattığı boşluk ve şiddetin çok daha fazla olduğunu açıklayan yetkililer, “Fakat Covid-19 salgını kendi başına dev bir trajedi. Özellikle bilimsel ilerleme ve şu an kullanılabilen aşıdan faydalanılamaması büyük bir başarısızlık” açıklamasını yaptı.

İngiliz The Guardian’a konuşan bilim insanı Rustom Antia, “Biz Covid-19’un zaman içinde gribe dönmesini umut ediyoruz. Fakat bunun hiçbir garantisi yok. Bu iyimser senaryonun gerçekleşmesine birkaç yıl daha var” dedi.

Delta varyantıyla birlikte vaka sayılarının tavan yaptığı ABD’de günde ortalama 1900 insan yaşamını yitiriyor. Uzmanlar ve bilim insanları 1 Ocak’a kadar yaklaşık 100.000 insanın daha Covid-19’dan ölebileceğini açıklayarak, toplam ölüm sayısının 776.000’i geçmesini öngörüyor.

Etiketler koronavirüs ispanyol gribi ölüm vaka ölüm sayısı ölü sayısı
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