Koronavirüste son durum ! Dünya genelinde ölü ve vaka sayısı kaç oldu ?

Koronavirüste dün sabah 11 bin 397 olan can kaybına 24 saat içinde, rekor bir artışla, 1651 kişi daha eklenerek 13 bin 48'e ulaştı. Benzer bir artış vaka sayısında da yaşandı.

Dün sabah 275 binlerde olan vaka sayısı 32 bin artışla 307 bine çıktı. İşte dünyayı saran pandemide ağırlaşan bilanço...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 825 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 42 bin 681'e ulaştığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 53 bin 578 olduğunu açıkladı.

İRAN'DA CAN KAYBI 1556'YA YÜKSELDİ

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Böylece toplam can kaybının 1556'ya çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 966 kişi artarak 20 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

İSPANYA'DA 1326 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir günde vaka sayısı 5 bin artışla 25 bine yaklaşırken ölü sayısı 324 artışla 1326'ya çıktı. Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804 (176 artış),vaka sayısı da 8 bin 921 olarak verildi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 562 OLDU

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 562'ye yükseldiği duyuruldu. Virüs tespit edilenlerin sayısının ise 1847 kişi artışla 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.

ABD'DE VİRÜS 275 CAN ALDI

Koronavirüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 275'e ulaştı. Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden New York kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

İNGİLTERE'DE 177 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, korona virüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunları bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduğunu açıkladı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 20 BİNİ BULDU

Almanya´da vaka sayısı 19 bin 848´e yükselirken; ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Würzburg şehrinde bulunan bir yaşlı bakım evinde Korona virüs nedeniyle 9 yaşlının hayatını kaybettiği açıklandı.

HOLLANDA'DA 3 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu açıklandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı duyurumda, ülkedeki vaka sayısının 534 artarak 2994’e, ölü sayısının ise 30 artarak 106’ya çıktığını belirtti.

İSVİÇRE'DE ÖLÜ SAYISI 51'E ULAŞTI

İsviçre Federal Konseyi, salgından zarar gören şirketleri ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı. İsviçre'deki vaka sayısı 4 bin 840'a, can kaybı ise 51'e yükseldi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 883 OLDU

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 178 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 883'e ulaştığı bildirildi. Hastalardan 15'inin durumunun ağır olduğu, 36 kişinin ise iyileştiği aktarıldı. Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.