Koronavirüsten ilk can kaybı bilinenden daha önceymiş!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.

Kovid-19'a ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019'un aralık ayında rastlanmış, salgın buradan tüm dünyaya yayılmıştı.

Avrupa ülkeleri de salgından ağır şekilde etkilenmiş, sıkı karantina tedbirleri 2020 boyunca dönem dönem uygulanmış, vaka ve ölüm sayılarında düşüş oldukça önlemler gevşetilmişti.

Yetkililer Avrupa'da koronovirüsten ilk ölümün Fransa'da 15 Şubat 2020'de gerçekleştiğini açıklamıştı. İlk vaka ise yine Fransa'da, 24 Ocak'ta açıklanmıştı.

Fransa'da Çinli bir turistin koronavirüsten öldüğünün açıklanmasıyla Asya dışında ilk ölüm vakası kayda geçmişti. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölen kişinin 80 yaşında olduğu, 16 Ocak'ta Çin'in Hubei eyaletinden Fransa'ya geldiği ve 25 Ocak'ta Paris'te karantinaya alındığı belirtilmişti.

Ancak Sırbistan'dan gelen bir haber koronavirüsün Avrupa'daki seyriyle ilgili bildiğimiz her şeyi değiştireceğe benziyor. Reuters'da yer alan habere göre Avrupa kıtasında ilk kovid-19 ölümü bilinenden tam 10 gün önce, 5 Şubat 2020'de gerçekleşmiş.

Belgrad'da yaşayan 56 yaşındaki bir inşaat işçisi, üstelik hiç yurt dışı seyahati yapmadığı halde, 5 Şubat'ta yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye yattı. Birkaç saat içinde hayatını kaybeden adamın otopsisinde ölüm nedeni zatürre olarak kayıtlara geçti.

Olaydan birkaç ay sonra Belgrad Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü araştırmacıları adamın Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği yönünde kanıtlar buldu.

Adli Tıp Patolojisi uzmanı Milenko Bogdanovic, 12 bilim insanının katıldığı çalışmanın geçen hafta yayınlandığını ve koronavirüsün Avrupa'da düşünülenden çok daha önce var olduğunu aktardığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, 2020 yılının ocak ve şubat aylarında kayıt altına alınan 'sebebi bilinmeyen zatürre' vakalarının sebebinin Kovid-19 olduğunu ortaya koydu.

Bogdanovic, koronavirüsün varlığını kanıtlamak için hayatını kaybeden Belgradlı adamdan dondurulmuş 'vitre sıvısı' (gözün içini dolduran saydam, jel şeklindeki sıvı) örneği aldıklarını açıkladı. Bogdanovic açıklamasında 'Bu, şimdilik, ölüm sonrası araştırmayla anlaşılmış ilk Kovid-19 ölümü vakası' ifadesini kullandı.

Sırbistan'da kayıtlara geçen ilk resmi koronavirüs vakasının tarihi 6 Mart 2020 olarak biliniyor. 7 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 4 bin 351 Kovid-19 ölümü gerçekleşti.

Çin'de ilk vakaların görüldüğü Aralık 2019 tarihinden beri koronavirüs 210'dan fazla ülkeye yayıldı.