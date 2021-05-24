Koronavirüsü 1 dakikada tespit edebilen nefes testi onaylandı

Singapur Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada, koronavirüsü 1 dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımına onay verildiği belirtildi.

Singapur Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada, Breathonix adlı şirketinin geliştirdiği nefes testinin, ada ülkesinde onay alan ilk nefes analiz sistemi olduğu belirtildi.

180 HASTA ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Nefes testinin şu ana kadar biri Dubai, ikisi Singapur'da olmak üzere üç kez denendiği kaydedilen açıklamada testin, 180 hastanın katıldığı deneyde yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu ifade edildi.

SEYAHAT EDENLERE UYGULANACAK

Testin kara yollarındaki bazı kontrol noktalarında seyahat edenlere uygulanacağı vurgulanan açıklamada, nefes testi sonucu pozitif çıkanlara sürüntü testi yapılacağı aktarıldı.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 294 kişi iyileşti.